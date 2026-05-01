Espresso statt Bier, ein Chippendale und viel Spaß

„Nordtirol ist nicht gleich Südtirol“

„Eigentlich wollte ich überhaupt nicht kommen, weil ich beleidigt bin mit euch Tirolern – wegen eurer Tirol Werbung“, ließ Luis aus Südtirol gleich zu Beginn aufhorchen, „schaut, heute habe ich einen Espresso statt einem Bier in der Hand – weil Bier nicht zu einem Italiener passt. Jaja, laut Tirol Werbung sind wir Südtiroler Italiener, die einen unverständlichen Dialekt reden“. Der Kabarettist zielte auf ein Werbesujets samt irritierendem Südtirol-Vergleich ab, wegen dem die Tirol Werbung unter (politischen) Beschuss geriet.