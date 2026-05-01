Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Gauder Fest eröffnet

Espresso statt Bier, ein Chippendale und viel Spaß

Politik
01.05.2026 20:57
Symbol für das größte Trachtenfest Österreichs: Bierkönig Gambrinus
Symbol für das größte Trachtenfest Österreichs: Bierkönig Gambrinus(Bild: Christof Birbaumer)
Porträt von Jasmin Steiner
Von Jasmin Steiner

Das weit über Tirols Grenzen hinaus bekannte Gauder Fest in Zell am Ziller wurde am Freitag in gewohnter Manier eröffnet. Neben dem traditionellen Bieranstich war ein Teil davon die von vielen sehnlichst erwartete, satirische Gambrinus Rede – sie hatte es in sich.

0 Kommentare

Sie gehört genauso zur Eröffnung wie das Bockbier im Bierglas. Und er – Luis aus Südtirol – gibt sie seit Jahren zum Besten. Die Rede ist – im wahrsten Sinne des Wortes – von der Gambrinus Rede. Der erfolgreiche Kabarettist hat es darin bekanntlich vor allem auf Landes- und Bundespolitiker sowie diverse Organisationen abgesehen.

„Nordtirol ist nicht gleich Südtirol“
„Eigentlich wollte ich überhaupt nicht kommen, weil ich beleidigt bin mit euch Tirolern – wegen eurer Tirol Werbung“, ließ Luis aus Südtirol gleich zu Beginn aufhorchen, „schaut, heute habe ich einen Espresso statt einem Bier in der Hand – weil Bier nicht zu einem Italiener passt. Jaja, laut Tirol Werbung sind wir Südtiroler Italiener, die einen unverständlichen Dialekt reden“. Der Kabarettist zielte auf ein Werbesujets samt irritierendem Südtirol-Vergleich ab, wegen dem die Tirol Werbung unter (politischen) Beschuss geriet.

Zitat Icon

Schau, lieber LH Anton Mattle, ich gebe dir meine Espressotasse. Sie passt bestens zur ÖVP: schwarz und hat wenig Inhalt.

Luis aus Südtirol

„Schau, lieber LH Anton Mattle, ich gebe dir meine Espressotasse. Sie passt bestens zur ÖVP: schwarz und hat wenig Inhalt. Ja, sie ist sogar leer, da ist noch genug Platz für deine Ideen, die du durchgesetzt hast“, schmunzelte Luis aus Südtirol.

LH Anton Mattle und Minister Norbert Totschnig beim Bieranstich.
LH Anton Mattle und Minister Norbert Totschnig beim Bieranstich.(Bild: Christof Birbaumer)
Kabarettist Luis aus Südtirol sorgte für viele Lacher im Zelt.
Kabarettist Luis aus Südtirol sorgte für viele Lacher im Zelt.(Bild: Christof Birbaumer)

Auch auf NR Franz Hörl hatte er es – wie so oft – abgesehen: „Habt ihr das Video von ihm im Schwimmbad gesehen? Wie ein Chippendale ist er leicht bekleidet ins Wasser gesprungen. Also mutig ist er durchaus.“

FPÖ als Windmaschine
Über Windräder kam der Komiker dann zur FPÖ: „Ihr seid auch so eine Windmaschine. Ihr produziert zwar viel Wind, nutzt ihn aber nicht.“ Dann wandte er sich mit folgender Frage an NR Christoph Steiner (FPÖ): „Wie geht’s deinem Chef, dem Herbertl (Anm.: Herbert Kickl)? Nachdem sein Freund, der Viktor Orbán, sein Diktat – äh Mandat verloren hat? Wenn du ihn siehst, erinnere ihn daran, was er einmal gesagt hat: ,Machen wir’s dem Orbán nach!’ Ich hoffe, dass das noch immer gültig ist.“

Johannes Mitterer (rechts, Kitzhof) mit Frau Cornelia, Anton Bodner (Kitzbühler Bergbahnen) mit ...
Johannes Mitterer (rechts, Kitzhof) mit Frau Cornelia, Anton Bodner (Kitzbühler Bergbahnen) mit Ehefrau Inge.(Bild: Christof Birbaumer)
Wacker-Trainer Sebastian Siller, Peter Buglas (Progress Werbung), Georg Hofherr (P8), Claus ...
Wacker-Trainer Sebastian Siller, Peter Buglas (Progress Werbung), Georg Hofherr (P8), Claus Meinert (von links) mit Edwin Afande, Botschafter von Kenia in Österreich, mit Ehefrau Muluka.(Bild: Christof Birbaumer)
Wolfgang Kos (Mediaprint), Jennifer Plattner (MPreis), Markus Siedl (Sillpark), Jasmin Steiner, ...
Wolfgang Kos (Mediaprint), Jennifer Plattner (MPreis), Markus Siedl (Sillpark), Jasmin Steiner, Josef Geisler und Hannes Rauch (v. Li.).(Bild: Christof Birbaumer)
LR Mario Gerber, Martin Lechner (Zillertal Bier) und LHStv. Josef Geisler (v. Li.).
LR Mario Gerber, Martin Lechner (Zillertal Bier) und LHStv. Josef Geisler (v. Li.).(Bild: Christof Birbaumer)
Die Marketenderinnen sind ein Blickfang.
Die Marketenderinnen sind ein Blickfang.(Bild: Christof Birbaumer)
„Krone“-CVD Jasmin Steiner, Vitus Amor, Anton Wurm (re.).
„Krone“-CVD Jasmin Steiner, Vitus Amor, Anton Wurm (re.).(Bild: Christof Birbaumer)
„Zapfenhof“-Wirtsleute Ingrid und Hansjörg Eberharter und Tochter mit ...
„Zapfenhof“-Wirtsleute Ingrid und Hansjörg Eberharter und Tochter mit „Krone-Tirol“-Chefredakteur Claus Meinert (re.).(Bild: Christof Birbaumer)

Vorschlag für neue Liste: Die „Schrot-Partei“
Auch auf die Sozialdemokraten hatte es Luis aus Südtirol abgesehen: „Die SPÖ hätte den Georg Dornauer gerne auf den Mond geschossen. Das funktioniert aber nicht, sie hat derzeit gar nichts, was irgendetwas nach oben bringen könnte.“

Lesen Sie auch:
Ein Werbesujet der Tirol Werbung erhitzt derzeit wieder die Gemüter.
Mattle stinksauer
„Tirol ist nicht Südtirol“: Wirbel um Werbesujet
27.01.2026

Dornauers Karenz-Panorama
Und zu Schorschi selbst meinte er: „Jetzt hast deine Karenzen bald alle durch: Jagdkarenz, Führerscheinkarenz, Politkarenz. Solltest du einmal auf die Idee kommen, eine eigene Partei zu gründen, könnte diese wie folgt heißen: Die Rotkarenzler oder Schorschrot-Partei – abgekürzt somit Schrot-Partei“.  

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Politik
01.05.2026 20:57
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Tirol
Wien 01. Innere Stadt
6° / 20°
Symbol wolkig
Wien 11. Simmering
5° / 21°
Symbol wolkig
Wien 14. Penzing
5° / 20°
Symbol wolkig
Wien 19. Döbling
4° / 20°
Symbol wolkig
Wien 21. Floridsdorf
4° / 21°
Symbol wolkig

krone.tv

Der Tankrabatt hat zu einem Andrang bei den Tankstellen in Deutschland geführt (Symbolbild).
Preise stark gesunken
Rabatt: Lange Schlangen vor deutschen Tankstellen
Am Dienstag soll versucht werden, den Buckelwal „Timmy“ abzutransportieren.
Trotz Gewichtsverlusts
Tierärztin: „Timmy sieht wieder viel besser aus“
Die Megajacht Nord noch vor Beginn der Sanktionen gegen ihren Eigentümer in einer Werft in ...
500-Millionen-$-Schiff
Oligarchen-Jacht durchquert Straße von Hormuz
Egal, ob Organstrafverfügung oder Anzeige: Der Ärger ist meist groß.
FPÖ-Forderung
Anzeigen sollen künftig nicht anonym möglich sein
Die Streitkräfte sollen auf 460.000 Soldaten wachsen.
Krone Plus Logo
Zeitenwende in Berlin
Deutschland auf dem Weg zu Europas stärkster Armee
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Wirtschaft
Benko-Stiftung: Millionenfund in Schließfächern
193.370 mal gelesen
Krone Plus Logo
Glänzende Absicherung? René Benko gründete die Ingbe-Stiftung im Jahr 2014, ein Jahr nach einer ...
Österreich
Erster Wettertrend: So kalt werden die Eisheiligen
176.201 mal gelesen
Der Nachtfrost kann den Blüten schaden. 
Niederösterreich
Horror-Unfall: Mädchen (12) nach Crash mit Pkw tot
117.148 mal gelesen
Die Unfallstelle im Kreuzungsbereich
Innenpolitik
SPÖ schwört sich ein: Kampf gegen den Austro-Trump
3120 mal kommentiert
Innenpolitik
Steuerinnen haben in Österreich nichts zu lachen
1557 mal kommentiert
Verhedderte sich beim Gendern: Neos-Chefin Beate Meinl-Reisinger
Innenpolitik
Spritpreisbremse wird jetzt deutlich abgespeckt
871 mal kommentiert
Die Spritpreisbremse sorgte für harte Debatten.
Mehr Politik
Gauder Fest eröffnet
Espresso statt Bier, ein Chippendale und viel Spaß
Tag der Arbeit
Schöne Worte, Mahnung, Aktiv-Pension und ein Video
Paukenschlag in Sölden
Langzeit-Bürgermeister tritt nach 40 Jahren zurück
Innsbrucks Gemeinderat
Die neue Kontrolle der Regierung kommt von außen
Weichen für Wahl
Bekanntes Duo bleibt an der Spitze der Liste Fritz
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Impressum & Pflichtinformationen krone.at
Offenlegung Kronen Zeitung (Printausgabe)
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf