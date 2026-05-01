Neue Musik, Stars im Kampfmodus & Liebesgerüchte

Simone Lugner sagt ganz klar, wem sie „eine panieren“ würde, DJ Ötzi spricht mit krone.tv über seine Karriere, der Hollywood-Blockbuster „Der Teufel trägt Prada“ ist mit Teil 2 zurück im Kino, und in Hollywood gibt es allerlei tolle Outfits und frische Verlobungsgerüchte. Sasa Schwarzjirg präsentiert die Society-Highlights der Woche.