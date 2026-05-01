Landwirt als Auslöser?
Waldbrand in Toskana: Tausende Menschen evakuiert
Seit Tagen wütet in der italienischen Region Toskana ein Feuer, das inzwischen mehrere Quadratkilometer Wald zerstört hat. 3500 Menschen mussten in Sicherheit gebracht werden. Auslöser war vermutlich ein Feuer auf einem Privatgrundstück.
Feuerwehr und Militär kämpfen gegen den großflächigen Waldbrand im Gebiet der Gemeinde Asciano Pisano am Fuße des Bergs Monte Faeta.
Evakuierte Personen in Turnhallen untergebracht
Betroffen sind die Provinzen Lucca, Pisa und Siena. Zahlreiche der evakuierten Bewohner wurden in Turnhallen untergebracht.
Bilder von den Löscharbeiten in der Toskana:
Nach Angaben der örtlichen Behörden wurden in der beliebten Urlaubsregion innerhalb von 24 Stunden etwa acht Quadratkilometer Wald zerstört. Der Regionalpräsident der Toskana, Eugenio Giani, sprach von einer „sehr schwierigen Situation, auf die wir unsere ganze Kraft konzentrieren müssen“.
Feuerwehr und Zivilschutz sind mit Hunderten Einsatzkräften im Großeinsatz, auch mit Löschflugzeugen, Drohnen und Hubschraubern. Sie werden von der italienischen Armee unterstützt. Starke Winde hatten das Feuer in der Nacht weiter angefacht.
Wollte Landwirt Olivenzweige verbrennen?
Vermutet wird, dass der Waldbrand durch einen Landwirt ausgelöst wurde, der Olivenzweige verbrennen wollte. Die Flammen seien dann offensichtlich außer Kontrolle geraten, hieß es. Durch Windböen habe sich das Feuer immer weiter ausgebreitet.
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