Waldbrand in Toskana: Tausende Menschen evakuiert

Wollte Landwirt Olivenzweige verbrennen?

Vermutet wird, dass der Waldbrand durch einen Landwirt ausgelöst wurde, der Olivenzweige verbrennen wollte. Die Flammen seien dann offensichtlich außer Kontrolle geraten, hieß es. Durch Windböen habe sich das Feuer immer weiter ausgebreitet.