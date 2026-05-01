Junger Wiener musste vom Dachstein gerettet werden

Am Staatsfeiertag kurz nach 9 Uhr rückte die steirische Alpinpolizei zu einem Einsatz auf den Hunerkogel am Dachstein aus. Ein 21-jähriger Wiener hatte die Helfer selbst alarmiert. Er war Teil einer aus drei Bergsportlern bestehenden Gruppe, die sich in den frühen Morgenstunden aufgemacht hatte, um den höchsten Berg der Steiermark zu besteigen. Auf einer Seehöhe von rund 2290 Metern verließen den 21-Jährigen allerdings die Kräfte, er konnte weder vor noch zurück.