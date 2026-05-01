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Beide ÖVV-Teams in Brasilien im Achtelfinale

Sport-Mix
01.05.2026 22:33
Dorina und Ronja Klinger
Dorina und Ronja Klinger(Bild: Volleyball World)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Beide ÖVV-Teams haben beim Elite16-Turnier der Beach-Volleyball-ProTour in Brasilia das Achtelfinale erreicht. Dorina und Ronja Klinger sowie Timo Hammarberg und Tim Berger verzeichneten in der Gruppenphase jeweils zwei Siege und eine Niederlage.

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Hammarberg/Berger treffen in der Runde der letzten 16 am Samstag auf die Chilenen Marco und Esteban Grimalt. Die Gegnerinnen der Klinger-Schwestern standen am Freitagabend noch nicht fest.

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