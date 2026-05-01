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Madrid: Sinner stellt mit Final-Einzug Rekord auf

Tennis
01.05.2026 20:43
Jannik Sinner
Jannik Sinner(Bild: EPA/CHEMA MOYA)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Der Südtiroler Jannik Sinner ist am Freitag ins Finale des Madrider Tennisturniers eingezogen und hat damit nun das Endspiel eines jeden der neun Masters-1000-Events zumindest einmal erreicht. Das hatten davor nur Novak Djokovic, Rafael Nadal und Roger Federer im Alter von 25, 27 bzw. 30 Jahren geschafft. Der 24-jährige Sinner führt dieses Ranking daher nun an. Im Halbfinale besiegte er den Franzosen Arthur Fils 6:2,6:4. Finalgegner ist Alexander Zverev oder Alexander Blockx.

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Sinner zog mit seinem 350. Matchsieg auf der Tour bzw. seinem 27. Matchsieg auf dieser höchsten Turnierebene unter den vier Grand Slams in Folge in sein fünftes 1000er-Finale en suite ein. Holt er gegen den Deutschen Zverev oder den Belgier Blockx den Titel, hätte er auch fünf solcher Titelgewinne aneinandergereiht. Das gab es noch nie.

Barcelona-Turniersieger Fils darf trotz der Niederlage zufrieden bilanzieren, er verbessert sich in der Weltrangliste in die Top 20. Das zweite Halbfinale ist für Freitagabend angesetzt worden. Das Endspiel findet am Sonntag statt.

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