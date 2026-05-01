Madrid: Sinner stellt mit Final-Einzug Rekord auf

Der Südtiroler Jannik Sinner ist am Freitag ins Finale des Madrider Tennisturniers eingezogen und hat damit nun das Endspiel eines jeden der neun Masters-1000-Events zumindest einmal erreicht. Das hatten davor nur Novak Djokovic, Rafael Nadal und Roger Federer im Alter von 25, 27 bzw. 30 Jahren geschafft. Der 24-jährige Sinner führt dieses Ranking daher nun an. Im Halbfinale besiegte er den Franzosen Arthur Fils 6:2,6:4. Finalgegner ist Alexander Zverev oder Alexander Blockx.