Neumayer beim Mauthausen-Challenger im Halbfinale

Der Salzburger Lukas Neumayer steht beim ATP-100-Tennis-Challenger in Mauthausen im Halbfinale. Der 23-jährige Lokalmatador besiegte am Freitag den ehemaligen serbischen Top-30-Mann Laslo Djere 7:6(4),6:3. Um den Finaleinzug geht es für Neumayer gegen den Russen Roman Safiullin.
Mit Sandro Kopp war der einzige andere rot-weiß-rote Achtelfinalist am Vortag ausgeschieden. Ein Out gab es auch für Lilli Tagger, Sinja Kraus und Julia Grabher – jeweils in einem Viertelfinale.
Die Osttirolerin Tagger verlor beim WTA-125-Turnier in Saint-Malo in Frankreich gegen die topgesetzte Tschechin Tereza Valentova (WTA-51.) 5:7,5:7.
Bei einem Challenger in Wiesbaden unterlag die Wienerin Kraus der Belgierin Jeline Vandromme 6:2,5:7,5:7, die Vorarlbergerin Grabher der Britin Francesca Jones 5:7,2:6. Den Steirer Sebastian Ofner hatte es bei einem Challenger in Aix-en-Provende in Frankreich im Achtelfinale erwischt.
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