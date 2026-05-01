Neumayer beim Mauthausen-Challenger im Halbfinale

Der Salzburger Lukas Neumayer steht beim ATP-100-Tennis-Challenger in Mauthausen im Halbfinale. Der 23-jährige Lokalmatador besiegte am Freitag den ehemaligen serbischen Top-30-Mann Laslo Djere 7:6(4),6:3. Um den Finaleinzug geht es für Neumayer gegen den Russen Roman Safiullin.