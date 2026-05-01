Godon bezwingt Pogacar und Co. im Sprint

Der Weltmeister aus dem UAE-Rennstall musste sich nach zwei Etappensiegen im Sprint des dritten Teilstücks mit Start und Ziel in Orbe (177 km) im Sprint einer größeren Gruppe als Vierter beugen, nachdem sein Teamkollege Felix Großschartner (33.) im Finale lange Zeit gute Vorarbeit geleistet hatte. Den Sieg sicherte sich Prolog-Gewinner Dorian Godon (FRA/Ineos).