Godon bezwingt Pogacar und Co. im Sprint

Radsport-Superstar Tadej Pogacar hat die dritte Etappe der Tour de Romandie am Freitag ausnahmsweise nicht gewonnen.
Der Weltmeister aus dem UAE-Rennstall musste sich nach zwei Etappensiegen im Sprint des dritten Teilstücks mit Start und Ziel in Orbe (177 km) im Sprint einer größeren Gruppe als Vierter beugen, nachdem sein Teamkollege Felix Großschartner (33.) im Finale lange Zeit gute Vorarbeit geleistet hatte. Den Sieg sicherte sich Prolog-Gewinner Dorian Godon (FRA/Ineos).
Pogacar mit 17 Sekunden Vorsprung
Im Gesamtklassement der heuer nicht von allen Topteams bestrittenen Rundfahrt in der Westschweiz führt Pogacar vor den letzten beiden bergigen Abschnitten weiterhin 17 Sekunden vor dem Deutschen Florian Lipowitz (Red Bull). Dritter ist der Franzose Lenny Martinez (Bahrain/+ 26 Sek.).
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