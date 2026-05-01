Oberwart Gunners komplettieren das Halbfinale

Der Titelverteidiger gewann damit bereits seine siebente Play-off-Serie in Folge. Die Burgenländer hatten auswärts lange zu kämpfen: Erst zu Beginn des Schlussviertels begann die Defensive zu greifen und mit schnellen Fast-Break-Punkten setzten sich die Gunners entscheidend ab. In weiterer Folge verwertete Oberwart die „Big Plays“, Gmunden unterliefen mit 17 Turnovern insgesamt zu viele Fehler. Top-Scorer des siegreichen Teams war Ian Martinez Carrillo mit 25 Zählern (10/12 FG), 8 Rebounds und 5 Assists.