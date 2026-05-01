Oberwart Gunners komplettieren das Halbfinale

Die Oberwart Gunners haben am Freitagabend mit einem 87:78-Auswärtserfolg bei den Swans Gmunden ihren dritten Sieg in der „best-of-5“-Viertelfinalserie errungen und den Aufstieg ins Semifinale der win2day Basketball Superliga geschafft.
Der Titelverteidiger gewann damit bereits seine siebente Play-off-Serie in Folge. Die Burgenländer hatten auswärts lange zu kämpfen: Erst zu Beginn des Schlussviertels begann die Defensive zu greifen und mit schnellen Fast-Break-Punkten setzten sich die Gunners entscheidend ab. In weiterer Folge verwertete Oberwart die „Big Plays“, Gmunden unterliefen mit 17 Turnovern insgesamt zu viele Fehler. Top-Scorer des siegreichen Teams war Ian Martinez Carrillo mit 25 Zählern (10/12 FG), 8 Rebounds und 5 Assists.
Nun wartet BC Vienna
Im Semifinale trifft Titelverteidiger Oberwart ab 7. Mai (19.00 Uhr) auf den BC Vienna. In der zweiten Halbfinalserie kommt es zum Duell zwischen Grunddurchgangssieger Kapfenberg Bulls und dem UBSC Graz. Spiel eins des „Steirer-Derbys“ findet ebenfalls kommenden Donnerstag, 7. Mai, statt. Die Begegnung wird ab 19.15 Uhr live auf ORF Sport+ gezeigt.
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