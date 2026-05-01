Rekordchampion Sokol/Post erneut Frauen-Meister

Die SG NÖ Sokol/Post hat sich wie im Vorjahr den Titel in der Austrian Volley League der Frauen gesichert. Der favorisierte Rekordchampion gewann am Freitag in der Finalneuauflage gegen UVC Graz das vierte Match auswärts 3:1 (18,-22,19,17) und beendete die Serie (best of five) vorzeitig mit 3:1-Siegen.
Für Sokol/Post ist es bereits der 53. Meistertitel, die Grazerinnen müssen hingegen weiter auf ihren insgesamt zweiten nach 2018 warten.
„Es ist unbeschreiblich, ich bin unfassbar stolz auf die Mannschaft. Es war nicht unser bestes Spiel, es hat aber letztendlich gereicht, und da sucht man nach nichts Negativem mehr“, sagte Sokol-Post-Spielerin Aida Korman Mehic.
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