Rekordchampion Sokol/Post erneut Frauen-Meister

Die SG NÖ Sokol/Post hat sich wie im Vorjahr den Titel in der Austrian Volley League der Frauen gesichert. Der favorisierte Rekordchampion gewann am Freitag in der Finalneuauflage gegen UVC Graz das vierte Match auswärts 3:1 (18,-22,19,17) und beendete die Serie (best of five) vorzeitig mit 3:1-Siegen.