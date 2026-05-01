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Gefährliche Aktion

Frau von Auto zweier Maibaum-Rowdys mitgeschliffen

Niederösterreich
01.05.2026 18:57
In Bockfließ stürzte der umgeschnittene Maibaum auf ein Dach.
In Bockfließ stürzte der umgeschnittene Maibaum auf ein Dach.(Bild: Freiwillige Feuerwehr Bockfließ)
Porträt von Niederösterreich-Krone
Von Niederösterreich-Krone

Nächster Maibaum-Zwischenfall in Niederösterreich: In Tulbing im Bezirk Tulln hat ein nächtlich umgeschnittener Stamm einen Passanten nur knapp verfehlt. Eine Zeugin verfolgte die Täter und wurde auf der Flucht von deren Auto einige Meter mitgeschliffen. In Bockfließ im Weinviertel krachte ein Baum indes auf eine ehemalige Mühle.

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Der Schock über den verletzten Feuerwehrmann beim Maibaumaufstellen in Seitenstetten sitzt noch tief, da kommt schon die nächste Schreckensmeldung rund um den Brauch in Niederösterreich: In der kleinen Gemeinde Tulbing im Bezirk Tulln hatten zwei vorerst Unbekannte rund um Mitternacht den Maibaum mit einer Motorsäge umgeschnitten. Der Stamm hat laut Auskunft der Polizei beim Umstürzen einen Passanten nur knapp verfehlt.

Am Wegfahren hindern
Eine Zeugin (42) nahm die Verfolgung der beiden Männer auf und blieb ihnen bis zum Auto auf den Fersen. Die Frau versuchte, das Duo am Wegfahren zu hindern, wurde dabei aber rund drei Meter mitgeschliffen. Sie überstand den Zwischenfall unverletzt.

Führerschein weg
Die Polizei konnte die Rowdys rasch ausfindig machen, die aber in der Zwischenzeit schon selbst den Vorfall über die Bezirksleitstelle der Exekutive gemeldet hatten. Die beiden wurden angezeigt, dem 21-jährigen Lenker aufgrund seiner Alkoholisierung auch der Führerschein abgenommen.

Florianis laden zu „Grundkurs“
Mit einem beschädigten Dach einer ehemaligen Schrotmühle endete hingegen das Werk unbekannter Maibaum-Fäller in Bockfließ im Bezirk Mistelbach. „Wir laden die Verantwortlichen herzlich zu einem kostenlosen Grundkurs in Sachen Baumfälltechnik ein“, so die Florianis, die den Vorfall angezeigt haben.

Zuvor war bereits der Maibaum im Regierungsviertel in St. Pölten umgeschnitten worden. 

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