Frau von Auto zweier Maibaum-Rowdys mitgeschliffen

Der Schock über den verletzten Feuerwehrmann beim Maibaumaufstellen in Seitenstetten sitzt noch tief, da kommt schon die nächste Schreckensmeldung rund um den Brauch in Niederösterreich: In der kleinen Gemeinde Tulbing im Bezirk Tulln hatten zwei vorerst Unbekannte rund um Mitternacht den Maibaum mit einer Motorsäge umgeschnitten. Der Stamm hat laut Auskunft der Polizei beim Umstürzen einen Passanten nur knapp verfehlt.