Ein Ärger bleibt aber

Horvath: „Fans haben uns nicht im Stich gelassen!“

Fußball
01.05.2026 21:10
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Großer Tag und große Emotionen bei LASK-Kapitän Sascha Horvath. Nach dem durchaus umkämpften 4:2-Sieg gegen Altach und dem damit verbundenen Sieg im ÖFB-Cup, spricht der 29-Jährige über die starke Moral des Teams, die beeindruckende Unterstützung der tausenden LASK-Fans und den noch tobenden „verrückten“ Kampf um das Double. Ein Punkt sorgt dabei trotz des Triumphes für etwas Ärger. 

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