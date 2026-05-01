„Werden Probleme haben!“ Kühbauer droht Cup-Helden

Kurz zuvor hatte LASK-Trainer Didi Kühbauer noch getönt: „In diesem Jahr haben mich die Spieler mit dem Bier nicht erwischt.“ Warum? „Weil ich einfach zu schnell bin“, so der Trainerfuchs schelmisch. Allerdings hatte er die Rechnung ohne seine Mannschaft gemacht. Einen unachtsamen Moment nutzten Sasa Kalajdzic und Co. brutal aus und Kühbauer wurde ordentlich mit Bier „getauft“. Doch die LASK-Kicker sollten sich nach dieser Aktion besser warm anziehen, denn der Coach hatte eine „Warnung“ für sie parat!