ÖFB-Legionär steigt mit Venedig in die Serie A auf

Venedig mit ÖFB-Legionär Michael Svoboda hat sich in der vorletzten Runde der Serie B die sofortige Rückkehr in die höchste italienische Fußball-Liga gesichert.
Das 2:2 am Freitag bei La Spezia reichte der Mannschaft um den österreichischen Kapitän Michael Svoboda zur Fixierung des Wiederaufstiegs.
Svoboda-Assist
Der Verteidiger hatte beim Remis auch einen entscheidenden Anteil, nachdem er den zwischenzeitlichen 2:0-Führungstreffer durch Sagrado vorbereitete (70.).
Am letzten Spieltag geht es für Venedig gegen Palermo noch um den Meistertitel in der Serie B. Aktuell hat das Team des ÖFB-Teamspielers einen Punkt Vorsprung auf den Zweiten Frosinone.
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