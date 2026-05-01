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Assist beim 2:2

ÖFB-Legionär steigt mit Venedig in die Serie A auf

Fußball International
01.05.2026 20:35
Michael Svoboda (li.) steigt in die Serie A auf.
Michael Svoboda (li.) steigt in die Serie A auf.(Bild: AP/LaPresse LaPresse)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Venedig mit ÖFB-Legionär Michael Svoboda hat sich in der vorletzten Runde der Serie B die sofortige Rückkehr in die höchste italienische Fußball-Liga gesichert. 

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Das 2:2 am Freitag bei La Spezia reichte der Mannschaft um den österreichischen Kapitän Michael Svoboda zur Fixierung des Wiederaufstiegs.

Svoboda-Assist
Der Verteidiger hatte beim Remis auch einen entscheidenden Anteil, nachdem er den zwischenzeitlichen 2:0-Führungstreffer durch Sagrado vorbereitete (70.). 

Am letzten Spieltag geht es für Venedig gegen Palermo noch um den Meistertitel in der Serie B. Aktuell hat das Team des ÖFB-Teamspielers einen Punkt Vorsprung auf den Zweiten Frosinone.

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