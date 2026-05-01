Iran: Klare Bedingungen und Kritik an der FIFA

Die FIFA müsse laut Tadsch vor allem verhindern, dass sich US-Präsident Donald Trump in sportliche Angelegenheiten der WM einmischt. Der Iran habe sich sportlich qualifiziert, sagte er, und Trump sei „nicht auf dem Niveau, darüber zu entscheiden, ob wir an der WM teilnehmen dürfen oder nicht“. Dafür brauche der Iran „keine Erlaubnis“ aus Washington. Der Iran soll am 15. Juni gegen Neuseeland in die WM starten. Weitere Gruppe-G-Gegner sind Belgien und Ägypten. In den USA leben mehr als eine Million Iraner, die meisten von ihnen gelten als Gegner der jetzigen Führung.