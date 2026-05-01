2:0-Erfolg: St. Pölten legt im Titelkampf vor

Die Tore erzielten Carina Brunold (24.) und Sarah Mattner-Trembleau (83.). Durch den Erfolg verkürzte der Titelverteidiger seinen Rückstand auf die Wiener Austria zumindest vorübergehend auf drei Punkte. Der bisher noch titellose Tabellenführer aus Wien tritt am Sonntag bei RB Salzburg an.