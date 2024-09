Vom Schaf zum Pulli: Wir wagen Spinn-Experiment

Neugierig blicken Frauen und Männer zu Lisa Jestl, die im Freilichtmuseum in Maria Saal alles zum Spinnen aufgebaut hat. „Ich habe ein Spinnrad gesucht und auf dem Dachboden zu Hause in Virgen in Osttirol eines gefunden“, erzählt Jestl, während sie mit einem Fuß das Pedal am Spinnrad tritt, damit das Rad in Bewegung setzt und mit flinken Fingern das Wollvlies zerteilt, um daraus einen gleichmäßig dicken Faden zu spinnen.