What Happens in the Brain
Starting school: how your child learns much better
Here we go again—a new school year is starting. For many parents, this brings the hope that this year will be better than the last; for many kids, the hope is that it will at least go by quickly. This prompted us to ask: What is learning, really? What’s the best way to do it, and what does it take?
We meet Prof. Jürgen Sandkühler at the WAC hockey field in Vienna’s Leopoldstadt district. The sun is shining, the birds are chirping, and the kids are in the middle of a tournament. And then suddenly—yes! Thomas actually scored! A great example of how learning works: He did exactly what he’d seen the coach do the day before.
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