Zeller Eisbären kassierten heftige Auftakt-Pleite

Den Auftakt in die neue Saison in der Alps Hockey League setzten sowohl die Zeller Eisbären als auch die RB Juniors in den Sand. Die beiden Zweitliga-Vertreter aus dem Bundesland Salzburg konnten zum Start in die neue Spielzeit keine Zähler ergattern. Besonders die Pinzgauer erwischte es in eigener Halle schwer.
Eine Abfuhr, die sich für die Zeller Eisbären gewaschen hat! Nur einen Tag nach dem desaströsen Auftakt der Eisbullen in der ICE Hockey League rutschten auch die Zeller Eisbären in ein Debakel. Zum Startschuss in die neue Saison in der Alps Hockey League mussten sich die Pinzgauer auf eigenem Eis gegen Asiago mit 1:5 geschlagen geben.
Bei vielen Spielern war vor der Partie sehr viel Euphorie zu spüren. Vielleicht waren wir dann etwas zu nervös.
Philip PUTNIK, EK Zeller Eisbären
Mann des Abends war Asiagos Stürmer Nicholas Porco. Der 25-jährige Kanadier schenkte den Zellern gleich drei Gegentore ein. Jose Antonio Magnabosco Aguirre und Alessandro Parco sorgten für eine klare Angelegenheit. Lediglich Max Coatta konnte in Überzahl für die Blau-Gelben anschreiben. „Das haben wir uns komplett anders vorgestellt. Unsere Fehler wurden eiskalt ausgenutzt. Bei vielen Spielern war vor der Partie sehr viel Euphorie zu spüren. Vielleicht waren wir dann etwas zu nervös“, haderte Eisbär Philip Putnik kurz nach der Partie gegenüber der „Krone“.
Neuzugang Matzka: „Haben es uns auch selber schwer gemacht“
Auch Neuzugang Moritz Matzka war nach der Partie enttäuscht. „Nach dem dritten Gegentor war es dann schon schwer, noch einmal zurück zu kommen. Mit unnötigen Scheibenverlusten haben wir es uns auch selber schwer gemacht“, meinte der Verteidiger.
RB Juniors verlieren Auftakt im Unterland
Auch für die RB Juniors gab es gegen ein italienisches Team nichts zu holen. Die jungen Salzburger unterlagen auswärts bei den Unterland Cavaliers mit 1:4. Für den einzigen Treffer der Levijoki-Crew sorgte Florian Lanzinger.
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