Zeller Eisbären kassierten heftige Auftakt-Pleite

Mann des Abends war Asiagos Stürmer Nicholas Porco. Der 25-jährige Kanadier schenkte den Zellern gleich drei Gegentore ein. Jose Antonio Magnabosco Aguirre und Alessandro Parco sorgten für eine klare Angelegenheit. Lediglich Max Coatta konnte in Überzahl für die Blau-Gelben anschreiben. „Das haben wir uns komplett anders vorgestellt. Unsere Fehler wurden eiskalt ausgenutzt. Bei vielen Spielern war vor der Partie sehr viel Euphorie zu spüren. Vielleicht waren wir dann etwas zu nervös“, haderte Eisbär Philip Putnik kurz nach der Partie gegenüber der „Krone“.