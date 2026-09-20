LIVE ab 14.30 Uhr: Die SV Ried empfängt den WAC

Siebente Runde in Österreichs Bundesliga: Die SV Ried empfängt den WAC. Wir berichten live (siehe unten).
Hier der LIVETICKER:
Die Rieder konnten in der vergangenen Woche mit einem 1:1 zu Hause gegen Red Bull Salzburg aufzeigen. „Dieses Selbstvertrauen wollen wir jetzt mitnehmen“, sagte Trainer Mario Despotovic. „Mit dem WAC erwartet uns ein anspruchsvoller Gegner und sicher kein einfaches Spiel.“
Beide Teams halten nach sechs Runden bei fünf Punkten, der WAC ist aber bereits fünf Liga-Partien sieglos und verlor zuletzt zweimal in Folge. Die Ausfälle von Kapitän Nicolas Wimmer und Goalgetter Giacomo Vrioni wiegen schwer. Zumindest konnte Abwehrmann Cheick Mamadou Diabate nach Knieproblemen diese Woche wieder ins Training einsteigen.
„Wir haben schon ein bisschen was mit uns veranstaltet!“
„Natürlich sind wir nicht mit Selbstvertrauen gesegnet die letzten Wochen“, meinte WAC-Trainer Thomas Silberberger. „Wir haben schon ein bisschen was mit uns veranstaltet. Wir sind gut beraten, dass wir in Ried alles in die Waagschale werfen und dort punkten.“ Silberberger sprach allerdings von einer „mit Sicherheit ganz schwierigen Auswärtsaufgabe“. Von ihren jüngsten 15 Liga-Heimspielen konnten die Rieder zehn gewinnen, zudem könnte mit dem schwedischen Ex-Teamstürmer Isaac Kiese Thelin ein prominenter Mann sein Debüt für die Innviertler geben.
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