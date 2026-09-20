LIVE ab 14.30 Uhr: Die SV Ried empfängt den WAC

„Wir haben schon ein bisschen was mit uns veranstaltet!“

„Natürlich sind wir nicht mit Selbstvertrauen gesegnet die letzten Wochen“, meinte WAC-Trainer Thomas Silberberger. „Wir haben schon ein bisschen was mit uns veranstaltet. Wir sind gut beraten, dass wir in Ried alles in die Waagschale werfen und dort punkten.“ Silberberger sprach allerdings von einer „mit Sicherheit ganz schwierigen Auswärtsaufgabe“. Von ihren jüngsten 15 Liga-Heimspielen konnten die Rieder zehn gewinnen, zudem könnte mit dem schwedischen Ex-Teamstürmer Isaac Kiese Thelin ein prominenter Mann sein Debüt für die Innviertler geben.