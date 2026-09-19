Greta Thunberg kritisiert Sänger Ed Sheeran

Nach den jüngsten „Free Palestine“-Rufen lud Ed Sheerans (35) Tourveranstalter den US-Amerikaner aus. Er habe für sich entschieden, seine Auftritte nicht für politische Meinungsäußerungen zu nutzen, teilte Sheeran mit. Unter seinen Zuschauerinnen und Zuschauern seien auch viele Kinder. „Wenn wir uns nur darauf konzentrieren, wer am lautesten schreit, wird sich nie etwas ändern“, befand er zudem. Er sei „entsetzt“ vom Leid auf beiden Seiten und habe seine persönliche Meinung „zu diesem verheerenden Konflikt“, erklärte der Brite.