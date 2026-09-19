Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

„Gibt nur ein Opfer“

Greta Thunberg kritisiert Sänger Ed Sheeran

Stars & Society
19.09.2026 22:56
Die schwedische Aktivistin Greta Thunberg (23) hat sich öffentlich hinter den US-Rapper ...
Die schwedische Aktivistin Greta Thunberg (23) hat sich öffentlich hinter den US-Rapper Macklemore gestellt.(Bild: EPA/JOHAN NILSSON)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Nachdem der US-Rapper Macklemore aufgrund seiner „Free Palestine“-Rufe von Ed Sheerans Tour ausgeschlossen worden ist, ist eine Debatte entfacht. Während viele Fans des britischen Sängers den Ausschluss begrüßen, hat sich die bekannte Klimaaktivistin Greta Thunberg auf die Seite Macklemores geschlagen ...

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Wie berichtet, hatte der US-Rapper bei einem Konzert in New Jersey gesagt, dass er seine öffentlichen Auftritte als politische Bühne nutzen wolle. „Einer der Gründe, warum ich bei dieser Tour mitmachen wollte, war, dass ich hier auf Bühnen und in Stadien in ganz Amerika stehen und zwei Worte sagen kann, die mir sehr am Herzen liegen: Free Palestine“, hatte der 43-Jährige laut Berichten gesagt.

Macklemore hatte auch zuvor immer wieder politische Aussagen getätigt. Zudem sorgt derzeit ein Konzertfoto aus dem Vorjahr in Seattle von ihm für Kritik, das bereits im Vorjahr gepostet wurde. Darauf ist der Musiker mit Palästina-Flagge zu sehen und hebt den linken Arm nach oben. Kritikerinnen und Kritiker sehen in der Art und Weise eine Ähnlichkeit mit einem Hitlergruß.

Nach den jüngsten „Free Palestine“-Rufen lud Ed Sheerans (35) Tourveranstalter den US-Amerikaner aus. Er habe für sich entschieden, seine Auftritte nicht für politische Meinungsäußerungen zu nutzen, teilte Sheeran mit. Unter seinen Zuschauerinnen und Zuschauern seien auch viele Kinder. „Wenn wir uns nur darauf konzentrieren, wer am lautesten schreit, wird sich nie etwas ändern“, befand er zudem. Er sei „entsetzt“ vom Leid auf beiden Seiten und habe seine persönliche Meinung „zu diesem verheerenden Konflikt“, erklärte der Brite.

Hier sehen Sie das Foto, für das Macklemore derzeit kritisiert wird:

„Druck politischer Gegner“
Nun hat sich die bekannte Klimaaktivistin Greta Thunberg zu der Debatte geäußert und Ed Sheeran kritisiert. Der Künstler sei vor dem öffentlichen Druck politischer Gegnerinnen und Gegner eingeknickt. Es sei eine gefährliche Entwicklung, jemanden wegen seiner oder ihrer politischen Ansichten auszuladen. „Ed, es gibt nur ein Opfer hier, die palästinensischen Menschen“, schrieb Thunberg auf der Plattform Instagram.

Lesen Sie auch:
US-Rapper Macklemore war Ed Sheerans Tour-Support, zog mit politischen Äußerungen aber Ärger auf ...
„Ist mir nicht egal“
Eklat: Aus für Macklemore auf Ed Sheerans Tour
16.09.2026
Krone Plus Logo
Umstrittene Aktivistin
Was wurde eigentlich aus Greta Thunberg?
06.04.2026

Die Schwedin fällt selbst seit Jahren durch ihre Pro-Palästina-Haltung auf. Sie nimmt zum Beispiel an entsprechenden Demonstrationen teil, veröffentlicht auf ihren Social-Media-Account Solidaritätsbotschaften für Gaza und nimmt auch an Anti-Israel-Protesten teil. Der Nahost-Konflikt ist inzwischen eines von Thunbergs Hauptthemen. Bekannt wurde sie unter anderem mit ihren Schulstreiks für das Klima und der Mobilisierung junger Menschen für Klimapolitik.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Stars & Society
19.09.2026 22:56
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs

Liebe Leserin, lieber Leser,

die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Für Prinz George beginnt ab September die Zeit auf dem Elite-Internat Eton. Im Vorfeld werden ...
Sorge um Sicherheit
George bald in Eton: Internat verschärft Regeln!
Candice Swanepoel räkelte sich für Victoria‘s Secret im Stile von Anita Ekberg im ...
„Molto sexi“ in Rom
Candice Swanepoel macht Anita Ekberg Konkurrenz
Einen Tag vor ihrem Geburtstag war Königin Camilla bester Laune. Als Charles sich ein Bierchen ...
Camilla wird 79
König Charles spült den Fußball-Frust runter
Jürgen Drews bei einem Auftritt mit Ehefrau Ramona im letzten Jahr. Bei einer Klassik-Gala in ...
„Eigentlich noch fit“
Jürgen Drews zeigte sich erstmals mit Rollator
Foto-Premiere! Die ersten Bilder von Travis Kelce und Taylor Swift nach der Traumhochzeit ...
Foto-Premiere
Hier zeigt Taylor Swift erstmals ihren Ehering!
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Adabei Österreich
„TWM“-Lisa zieht ins Forsthaus: „Hab‘ immer Lust“
175.188 mal gelesen
„Teenager werden Mütter“-Star Lisa zieht mit ihrem Freund Geri ins „Forsthaus Rampensau“. 
Österreich
Ihm Kind „verkauft“, dann erpresst: Arge Details
161.102 mal gelesen
In einer Selbstanzeige und einem Video gestand Kabarettist Günther Paal sexuelle  Handlungen an ...
Innenpolitik
30.000 € Steuergeld für Foto von Wolfgang Sobotka
102.971 mal gelesen
Wolfgang Sobotka sorgt auch nach seiner Amtszeit noch für kostspielige Kunst im Parlament.
Innenpolitik
Fall „Gunkl“: ÖVP-Frauen-Front gegen „Promi-Bonus“
1661 mal kommentiert
Innenpolitik
30.000 € Steuergeld für Foto von Wolfgang Sobotka
1137 mal kommentiert
Wolfgang Sobotka sorgt auch nach seiner Amtszeit noch für kostspielige Kunst im Parlament.
Wirtschaft
Spritpreisbremse könnte ab Oktober stark steigen
1127 mal kommentiert
Derzeit zahlt man den heimischen Tankstellen Höchstpreise.
Mehr Stars & Society
„Gibt nur ein Opfer“
Greta Thunberg kritisiert Sänger Ed Sheeran
Fans ahnten es
Martina Reuter: „Gehe diesen Weg jetzt alleine“
Nino de Angelo und Co.
Starnacht: Wovon die VIPs backstage schwärmten
Emotionale Beichte
Frankie Muniz: „Letzte Wochen waren ein Albtraum“
„Sex sells“
New York ist über nackte Sweeney-Werbung empört
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf