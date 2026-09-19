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Gondel blieb stecken

Wiesn-Schock! Besucher hängen kopfüber fest

Ausland
19.09.2026 20:33
Schrecksekunden auf einem Fahrgeschäft just am Eröffnungstag der Wiesn
Schrecksekunden auf einem Fahrgeschäft just am Eröffnungstag der Wiesn(Bild: AFP/TOBIAS SCHWARZ)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Schreckmoment am ersten Tag des Münchner Oktoberfestes: Besucher eines Fahrgeschäfts sind am Samstagabend mehrere Minuten lang kopfüber in einer Gondel festgesessen. Sanitäter, Polizei und Feuerwehr rückten aus. Einige Jugendliche klagten anschließend über Schwindel und Kreislaufprobleme.

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Nach Angaben der Aicher Ambulanz mussten die Fahrgäste rund fünf Minuten in der ungewöhnlichen Lage ausharren. Als die Sanitäter gegen 18 Uhr am Fahrgeschäft eintrafen, befanden sich die Betroffenen bereits wieder am Boden.

Leichte Beschwerden
Die Einsatzkräfte untersuchten und betreuten die Fahrgäste vor Ort. Einige Jugendliche klagten demnach über leichten Schwindel und Kreislaufprobleme. Nach der medizinischen Versorgung konnten alle Betroffenen das Festgelände selbstständig wieder betreten. Polizei und Feuerwehr waren ebenfalls vor Ort.

Um welches Fahrgeschäft es sich handelte, nennt die Aicher Ambulanz in den von deutschen Medien zitierten Angaben nicht. Laut t-online-Reportern vor Ort war der „Predator“ betroffen – er ist für Fahrten über Kopf ausgelegt und bringt die Besucher in rotierenden Gondeln auf bis zu 16 Meter Höhe.

450 Versorgungen bis 19.30 Uhr
Der Zwischenfall war nicht der einzige Einsatz des Wiesn-Sanitätsdienstes. Bis 19.30 Uhr wurden laut dem Rettungsdienst bereits 450 Personen medizinisch versorgt. 100 davon mussten mit einer Trage in die Sanitätswache gebracht werden.

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Am häufigsten mussten die Einsatzkräfte wegen Kreislaufproblemen wie Ohnmachtsanfällen oder Kollapsen ausrücken. Danach folgten Alkoholintoxikationen sowie chirurgische Verletzungen an Armen und Beinen, etwa Schnittwunden.

Rund sechs Millionen Besucher werden bis Anfang Oktober auf dem weltweit größten Volksfest erwartet.

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