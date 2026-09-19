Wiesn-Schock! Besucher hängen kopfüber fest

Um welches Fahrgeschäft es sich handelte, nennt die Aicher Ambulanz in den von deutschen Medien zitierten Angaben nicht. Laut t-online-Reportern vor Ort war der „Predator“ betroffen – er ist für Fahrten über Kopf ausgelegt und bringt die Besucher in rotierenden Gondeln auf bis zu 16 Meter Höhe.