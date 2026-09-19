Vor Starnacht: Wovon die VIPs backstage schwärmten

Die Starnacht geht heute in der Wachau über die Bühne – mit Nino de Angelo, Peggy March, Joey Heindle, Glasperlenspiel, Unheilig und vielen weiteren Stars. Vor der Show wurde backstage herzlich gelacht und geplaudert. Einige Stars schwärmten untereinander von ihren Kollegen – aber natürlich auch von der Kulisse. Und einer liebt Österreich sowieso.