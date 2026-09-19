LIVE ab 19.30 Uhr: GAK gegen FK Austria Wien

„Die Mannschaft hat Gas gegeben“

Auch der GAK will den jüngsten Aufwärtstrend fortsetzen. „Das Wichtigste war nicht nach dem Sieg, sondern was vorher passiert ist. Die Mannschaft hat Gas gegeben, es wurde alles dem Team untergeordnet. So ein Sieg zeigt, dass wir am richtigen Weg sind, das gibt der Mannschaft ein gutes Gefühl“, sagte Neo-Trainer Gerald Scheiblehner, unter dessen Leitung der GAK bisher vier Punkte aus zwei Spielen holte. Der Dreier gegen Altach soll keine Eintagsfliege gewesen sein. „Wir wollen dieses Niveau halten. Es soll unser Weg sein. Wir müssen schauen, dass wir auch am Samstag wieder eine Topenergie auf den Platz bringen.“