LIVE ab 19.30 Uhr: GAK gegen FK Austria Wien

Siebente Runde in Österreichs Bundesliga: Der GAK empfängt den FK Austria Wien. Wir berichten live (siehe unten).
Hier der LIVETICKER:
Auf die Traditionsvereine GAK und Austria Wien wartet ein richtungsweisendes Duell. Beiden Teams gelang nach einem äußerst durchwachsenen Saisonstart am vergangenen Wochenende ein Befreiungsschlag. Die Steirer setzten sich in Altach mit 2:1 durch, die Violetten drehten die Partie beim 2:1 gegen die Lustenauer in der letzten Minute und liegen damit einen Punkt hinter dem GAK auf Rang acht. „Jetzt wollen wir den Schwung aus dem späten Sieg mitnehmen“, kündigte Austria-Trainer Stephan Helm an.
Positiv sah Helm auch den Einfluss der beiden eingewechselten Stürmer Julian Hettwer und Kelvin Boateng, die mit ihren Toren den erst zweiten Saisonsieg in der Liga fixiert hatten. „Das zeigt auch eine gesunde Mentalität in der Mannschaft und gibt uns zusätzliche Optionen für das nächste Spiel, wenn sich einige Spieler mit ihrer Leistung aufdrängen“, sagte Helm, der auf Außenverteidiger Daniel Nnodim (Knieprellung) verzichten muss.
„Die Mannschaft hat Gas gegeben“
Auch der GAK will den jüngsten Aufwärtstrend fortsetzen. „Das Wichtigste war nicht nach dem Sieg, sondern was vorher passiert ist. Die Mannschaft hat Gas gegeben, es wurde alles dem Team untergeordnet. So ein Sieg zeigt, dass wir am richtigen Weg sind, das gibt der Mannschaft ein gutes Gefühl“, sagte Neo-Trainer Gerald Scheiblehner, unter dessen Leitung der GAK bisher vier Punkte aus zwei Spielen holte. Der Dreier gegen Altach soll keine Eintagsfliege gewesen sein. „Wir wollen dieses Niveau halten. Es soll unser Weg sein. Wir müssen schauen, dass wir auch am Samstag wieder eine Topenergie auf den Platz bringen.“
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