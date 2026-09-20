LIVE ab 14.30 Uhr: TSV Hartberg gegen Meister LASK

Siebente Runde in Österreichs Bundesliga: Der TSV Hartberg empfängt Meister LASK. Wir berichten live (siehe unten).
Hier der LIVETICKER:
Meister LASK will nicht im zweiten Liga-Auswärtsspiel in Folge Punkte lassen. Die Hoffnungen auf einen vollen Erfolg in der Oststeiermark nährt das bevorstehende Comeback von Topstürmer Samuel Adeniran, der nach seinem Jochbeinbruch die gesamte Woche mit Maske trainieren konnte. „Mit Hartberg wartet ein Gegner, der gerade im Aufwind ist“, betonte Trainer Dietmar Kühbauer. „Wir wollen dort was mitnehmen, aber dafür benötigt es ein gutes Spiel unsererseits.“ Das gelang im bisher letzten Aufeinandertreffen Ende April, als sich die Linzer in Hartberg mit 5:1 durchsetzten und Sasa Kalajdzic mit einem Tor von der Mittellinie den Schlusspunkt setzte.
„Mit dem LASK wartet der Topfavorit auf den Titel!“
Zehn Partien in Folge hat der LASK gegen die Hartberger nicht verloren. Der TSV ist nach seinem Fehlstart im Sommer aber wieder in der Spur – auch wenn er zuletzt beim 2:2 bei der WSG Tirol nach 2:0-Führung den möglichen vierten Pflichtspielsieg in Serie verspielte. „Mit dem LASK wartet nicht nur der amtierende Meister und Cupsieger, sondern der Topfavorit auf den Titel in dieser Saison“, sagte Hartberg-Trainer Markus Schopp über seinen Ex-Klub. „Es ist eine Mannschaft, die sich auf den wichtigsten Positionen nicht verändert hat, und deshalb sind sie schon viel weiter als alle anderen Mannschaften in Österreich.“
Dennoch habe auch der LASK „seine Themen“ – und genau darauf will Schopp seine Mannschaft vorbereiten. „Es ist klar, dass das ein hartes Stück Arbeit ist, aber wir sind auf einer sehr guten Entwicklungsstufe, in der wir uns auch mit solchen Gegnern messen wollen.“ Man wolle die drei Punkte in Hartberg lassen. Damit würden sich die Oststeirer in der oberen Tabellenhälfte halten.
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