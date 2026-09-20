LIVE ab 14.30 Uhr: TSV Hartberg gegen Meister LASK

„Mit dem LASK wartet der Topfavorit auf den Titel!“

Zehn Partien in Folge hat der LASK gegen die Hartberger nicht verloren. Der TSV ist nach seinem Fehlstart im Sommer aber wieder in der Spur – auch wenn er zuletzt beim 2:2 bei der WSG Tirol nach 2:0-Führung den möglichen vierten Pflichtspielsieg in Serie verspielte. „Mit dem LASK wartet nicht nur der amtierende Meister und Cupsieger, sondern der Topfavorit auf den Titel in dieser Saison“, sagte Hartberg-Trainer Markus Schopp über seinen Ex-Klub. „Es ist eine Mannschaft, die sich auf den wichtigsten Positionen nicht verändert hat, und deshalb sind sie schon viel weiter als alle anderen Mannschaften in Österreich.“