Martina Reuter: „Gehe diesen Weg jetzt alleine“

Fernsehmoderatorin Martina Reuter (46) ist wieder solo unterwegs. „Das Leben kann sich von heute auf morgen verändern. Ich gehe diesen Weg jetzt alleine“, schrieb sie am Samstag auf der Plattform Facebook. Später bestätigte sie der „Krone“ die Trennung von ihrem Partner und ehemaligen Fitnesstrainer Vladi Pavlic.
„Ja, Vladi hat sich getrennt. Ich war bei so vielen Events und wurde die ganze Zeit gefragt. Es stimmt“, hielt die Moderatorin fest, die unter anderem auf dem deutschen Teleshopping-Kanal HSE und in der ORF-Frühstücksfernsehsendung „Guten Morgen Österreich“ zu sehen ist. Was der Grund für die Trennung ist, blieb unklar.
Am Freitag hatte Reuter auf ihrem Facebook-Account bereits geschrieben, dass Menschen kommen und gehen würden. Das gehöre zum Leben. „Aber ich gehe meinen Weg weiter (...) Wer mitgeht, ist herzlich willkommen. Wer stehen bleibt, bleibt stehen (...)“, meinte die 46-Jährige darin.
Sie hatte die Beziehung zu Vladi Pavlic, einem Fitnessunternehmer aus Pforzheim, im Februar 2026 bekannt gegeben. Anschließend postete sie immer wieder Fotos und Videos vom gemeinsamen Training oder Veranstaltungsbesuchen. Pavlic habe Reuter gezielt auf ihren Bodybuilding-Wettkampf in Klagenfurt vorbereitet, hieß es. Die beiden hatten sich über Instagram kennengelernt. Ihr erstes Date war im Fitnessstudio.
So geht es jetzt weiter
Vor dieser Beziehung hatte Reuter laut eigener Aussage fast zwei Jahre lang keine.
Nun konzentriert sie sich die Wienerin, die unter anderem Bücher über ihre Abnehmreise geschrieben hat, wieder rein auf den Sport. „In zwei Wochen habe ich den nächsten Wettkampf in Linz und in vier Wochen geht‘s nach Amerika. Das ziehe ich jetzt alleine durch“, ließ sie die „Krone“ wissen.
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