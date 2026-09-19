Martina Reuter: „Gehe diesen Weg jetzt alleine“

„Ja, Vladi hat sich getrennt. Ich war bei so vielen Events und wurde die ganze Zeit gefragt. Es stimmt“, hielt die Moderatorin fest, die unter anderem auf dem deutschen Teleshopping-Kanal HSE und in der ORF-Frühstücksfernsehsendung „Guten Morgen Österreich“ zu sehen ist. Was der Grund für die Trennung ist, blieb unklar.