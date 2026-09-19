„Respektlos!“ GAK-Coach wütet gegen Schiedsrichter

Ob der GAK-Trainer nun eine Strafe befürchtet? „Nein, gar nicht, weil ich nur gesagt habe, dass es ein respektloses Verhalten von ihm war, und dazu stehe ich auch“, so Scheiblehner. „Ich denke, es war eine sehr gute Leistung vom Schiedsrichter. Das habe ich dem Schiedsrichter gesagt. Ich denke, er hat eine gute Spielleitung gehabt, aber das Verhalten des vierten Offiziellen ist einfach nicht in Ordnung. Das hat Stefan Helm zum Beispiel den Ball einem eigenen Spieler hingeworfen. Dann war der Einwurf schneller. Das ist auch nicht regelkonform, und das ist seine Aufgabe als Vierter. Das hat er nicht gesehen, und deswegen kann ich es einfach so nicht stehen lassen, dieses Verhalten, weil wir sehr viele Emotionen haben und wir, glaube ich, respektvoller zu ihm waren als er zu uns. Und das ist einfach nicht in Ordnung.“