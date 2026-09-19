„Respektlos!“ GAK-Coach wütet gegen Schiedsrichter

Schiri-Wirbel nach dem 2:2 des GAK gegen die Austria! Grund: Der vierte Offizielle nahm es, nach Meinung von Trainer Gerald Scheiblehner, etwas zu genau bei den Wechseln. Der GAK-Trainer sauer: „Das ist einfach respektlos!“
Was war passiert?
Es war in der 80. Minute: Christian Lichtenberger wurde gegen Anthony Smits ausgewechselt werden – aber Lichtenberger war nicht schnell genug. Der GAK-Kicker brauchte 14 Sekunden. Seit dieser Saison muss ein Auswechselspieler allerdings binnen zehn Sekunden das Spielfeld verlassen haben. Der vierte Offizielle handelte entsprechend der Regel und verweigerte Smits die Einwechslung. Heißt: Bis zur nächsten Unterbrechung mussten die Steirer in Unterzahl agieren. Und ausgerechnet unmittelbar danach gelang der Austria der Ausgleich.
Scheiblehner sauer
Scheiblehner im Gespräch mit Sky: „Das Verhalten des vierten Offiziellen war einfach respektlos, und das kann ich so nicht akzeptieren, so wie er uns behandelt. Er ist ein junger Bursche und behandelt uns Trainer von oben herab in einer gewissen Art und Weise, die ich nicht verstehe, muss ich ehrlich sagen. Man muss schon sehen, dass die Burschen 80 Minuten Vollgas geben und dann statt zehn 14 Sekunden brauchen und dann den Spieler eine Minute warten lassen. Das kann spielentscheidend sein. Und die Art und Weise, wie er mit uns spricht, das ist für mich einfach nicht in Ordnung. Aber der Herr Kassai war im Stadion. Vielleicht war der Druck zu groß für den jungen Burschen, er muss noch dazulernen.“
Ob der GAK-Trainer nun eine Strafe befürchtet? „Nein, gar nicht, weil ich nur gesagt habe, dass es ein respektloses Verhalten von ihm war, und dazu stehe ich auch“, so Scheiblehner. „Ich denke, es war eine sehr gute Leistung vom Schiedsrichter. Das habe ich dem Schiedsrichter gesagt. Ich denke, er hat eine gute Spielleitung gehabt, aber das Verhalten des vierten Offiziellen ist einfach nicht in Ordnung. Das hat Stefan Helm zum Beispiel den Ball einem eigenen Spieler hingeworfen. Dann war der Einwurf schneller. Das ist auch nicht regelkonform, und das ist seine Aufgabe als Vierter. Das hat er nicht gesehen, und deswegen kann ich es einfach so nicht stehen lassen, dieses Verhalten, weil wir sehr viele Emotionen haben und wir, glaube ich, respektvoller zu ihm waren als er zu uns. Und das ist einfach nicht in Ordnung.“
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