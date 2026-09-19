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Nach langem Kampf

FC Bayern trauert um Co-Trainer von Jupp Heynckes

Deutsche Bundesliga
19.09.2026 22:24
Peter Hermann (l.) und Jupp Heynckes
Peter Hermann (l.) und Jupp Heynckes(Bild: GEPA)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Der FC Bayern trauert um Peter Hermann, der im Alter von 74 Jahren den langen Kampf mit der Nervenkrankheit ALS verloren hat. Hermann war beim historischen ersten Triple-Sieg der Vereinsgeschichte 2013 als rechte Hand von Chefcoach Jupp Heynckes ein unverzichtbarer Teil im Trainerteam des deutschen Rekordmeisters.

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„Unser tiefes Mitgefühl gilt der Familie, den Angehörigen und den vielen Weggefährten von Peter Hermann“, so FCB-Präsident Herbert Hainer in einer Klub-Aussendung. „Er spielte unter Dettmar Cramer, später unterstützte er mit seinem Fachwissen und seiner stets bodenständigen Art Trainergrößen wie Jupp Heynckes, Dragoslav Stepanovic oder Berti Vogts – der Fußball lebt nicht zuletzt von Persönlichkeiten wie Peter Hermann, die nicht immer im Rampenlicht stehen und dennoch dafür sorgen, dass immer alles glänzt. Das historische Triple 2013 ist auch mit seinem Namen verbunden.“

Hermann stand in mehr als 1000 Spielen als Co-Trainer für verschiedene Vereine an der Seitenlinie und prägte den deutschen Fußball über Jahrzehnte. Seine erfolgreichste Zeit erlebte er beim FC Bayern, bei dem er zunächst zwischen 2011 und 2013 zum Trainerteam von Jupp Heynckes gehörte. Als Heynckes im Herbst 2017 ein zweites Mal den FC Bayern übernahm, kehrte auch Hermann noch einmal nach München zurück. 

Große Erfolge
Hermann gewann mit den Bayern ein Mal die Champions League, drei Deutsche Meisterschaften, zwei DFB-Pokale und zwei deutsche Supercups.

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