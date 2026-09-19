FC Bayern trauert um Co-Trainer von Jupp Heynckes

„Unser tiefes Mitgefühl gilt der Familie, den Angehörigen und den vielen Weggefährten von Peter Hermann“, so FCB-Präsident Herbert Hainer in einer Klub-Aussendung. „Er spielte unter Dettmar Cramer, später unterstützte er mit seinem Fachwissen und seiner stets bodenständigen Art Trainergrößen wie Jupp Heynckes, Dragoslav Stepanovic oder Berti Vogts – der Fußball lebt nicht zuletzt von Persönlichkeiten wie Peter Hermann, die nicht immer im Rampenlicht stehen und dennoch dafür sorgen, dass immer alles glänzt. Das historische Triple 2013 ist auch mit seinem Namen verbunden.“