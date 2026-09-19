Arbeitssieg für Ringer, schwarzer Tag für Judokas

Ehrung für das Lebenswerk

Positive Ausnahme an diesem schwarzen Tag für die Pongauer: Zuletzt kündigte das Sportministerium an, Sanjindo-Sportchefin Marianne Niederdorfer mit dem Ehrenamtspreis für ihr Lebenswerk zu ehren. Die einstige Vize-Europameisterin wurde bereits zweimal als Trainerin des Jahres ausgezeichnet, ist seit über 50 Jahren aktiv und führte ihre Schützlinge im letzten Vierteljahrhundert zu mehr als hundert Staatsmeistertiteln. „Früher waren wir die Helden, wenn wir ein, zwei Siege gefeiert haben. Wenn du mittlerweile ohne Gold heimkommst, bist du fast schon der Loser im Verein“, grinst Sohnemann Michael. Auch der Mama mitzuverdanken und seit Donnerstag hochoffiziell: Mit Elena Dengg, Maria Höllwart und Thomas Scharfetter fahren gleich drei „Tiger“ im Oktober zur Weltmeisterschaft.