Drogenlenker (31) löste schweren Unfall aus

Überholmanöver in unübersichtlicher Kurve

Zur selben Zeit fuhr ein bislang unbekanntes Wohnmobil von Reutte kommend in Richtung Plansee. Ein dahinter fahrender 31-jähriger kanadischer Staatsangehöriger setzte in einer unübersichtlichen Kurve zum Überholen des Wohnmobils an. Aufgrund des Überholvorganges musste der entgegenkommende 20-jährige Pkw-Lenker sein Fahrzeug stark abbremsen. Auch der nachfolgende Motorradlenker leitete eine starke Bremsung ein, konnte einen Auffahrunfall mit dem Pkw jedoch nicht mehr verhindern.