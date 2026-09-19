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18-Jährige als Opfer

Drogenlenker (31) löste schweren Unfall aus

Tirol
19.09.2026 21:00
Der Drogentest beim Lenker des Wohnmobils war positiv (Symbolbild).
Der Drogentest beim Lenker des Wohnmobils war positiv (Symbolbild).(Bild: Andreas Tröster)
Porträt von Andreas Moser
Von Andreas Moser

Ein Wohnmobil-Lenker verursachte auf der Planseestraße bei Breitenwang (Tiroler Bezirk Reutte) einen Verkehrsunfall, bei dem letztlich die junge Beifahrerin eines Motorrades die Leidtragende war. Die 18-Jährige wurde schwer verletzt.

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Der Unfall ereignete sich bereits am Freitag gegen 18.10 Uhr auf der Planseestraße (L255) in Breitenwang. Ein 20-jähriger Deutscher lenkte seinen Pkw in Richtung Reutte. Hinter ihm fuhr ein 19-jähriger Landsmann mit einem Motorrad. Auf dem Sozius befand sich dessen 18-jährige Freundin, ebenfalls Deutsche.

Überholmanöver in unübersichtlicher Kurve
Zur selben Zeit fuhr ein bislang unbekanntes Wohnmobil von Reutte kommend in Richtung Plansee. Ein dahinter fahrender 31-jähriger kanadischer Staatsangehöriger setzte in einer unübersichtlichen Kurve zum Überholen des Wohnmobils an. Aufgrund des Überholvorganges musste der entgegenkommende 20-jährige Pkw-Lenker sein Fahrzeug stark abbremsen. Auch der nachfolgende Motorradlenker leitete eine starke Bremsung ein, konnte einen Auffahrunfall mit dem Pkw jedoch nicht mehr verhindern.

Zitat Icon

Aufgrund einer festgestellten Suchtmittelbeeinträchtigung wurde dem 31-Jährigen der Führerschein vorläufig abgenommen.

Aus dem Polizeibericht

18-Jährige auf die Fahrbahn geschleudert
Durch die Kollision wurde die 18-jährige Beifahrerin vom Motorrad geschleudert und kollidierte mit dem Heck des Pkw. Anschließend kam sie auf der Fahrbahn zu liegen. Die 18-Jährige erlitt dabei schwere Verletzungen.

Die Frau wurde an der Unfallstelle erstversorgt (Symbolbild).
Die Frau wurde an der Unfallstelle erstversorgt (Symbolbild).(Bild: P. Huber)

Der 31-jährige Lenker des überholenden Pkw entfernte sich zunächst von der Unfallstelle. Gegen 19.15 Uhr kehrte er aber zurück und gab gegenüber den Einsatzkräften an, vermutlich an dem Unfall beteiligt gewesen zu sein. Aufgrund einer festgestellten Suchtmittelbeeinträchtigung wurde dem 31-Jährigen der Führerschein vorläufig abgenommen.

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