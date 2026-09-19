Zadrazil trifft bei 5:2-Sieg der Bayern-Frauen

Sarah Zadrazil hat sich erstmals nach ihrer überwundenen Kreuzbandverletzung in die Schützenliste eingetragen.
Die ÖFB-Teamspielerin erzielte am Samstag beim 5:2-Heimsieg von Titelverteidiger FC Bayern gegen den 1. FC Köln in der 68. Minute den letzten Treffer.
Erst drei Minuten zuvor war die Mittelfeldspielerin beim makellosen Leader eingetauscht worden. Barbara Dunst war ab Minute 71 im Einsatz, Katharina Naschenweng spielte durch. Bei Köln war Laura Feiersinger Kapitänin.
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