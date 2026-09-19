Fischer: „Hoffe, dass es so nicht mehr weitergeht“

Manfred Fischer (Austria-Kapitän, via Sky): „Wir haben uns natürlich mehr vorgenommen. Wir wollten heute herkommen und mit drei Punkten wieder heimfahren. Das ist uns nicht gelungen. Ja, es ist einfach so, dass wir uns defensiv und offensiv sehr, sehr schwertun, nach wie vor, und daran hat sich auch nichts verändert. Aber jetzt sind drei Wochen Pause, und da heißt es trainieren, trainieren, trainieren, bis zum Gehtnichtmehr. Wir müssen uns verbessern, weil das ist, Stand jetzt, nicht gut genug. Es ist einfach wild. Wir haben wenig Kontrolle, wenn wir uns mal in die gegnerische Hälfte bewegen. Dann ist einfach wenig Kontrolle da. Es ist klar, dass du da nicht viele Pässe anbringst, wenn das so wild ist. Deswegen sage ich ja, wir müssen uns verbessern. Das kann es auf jeden Fall nicht sein, dass unser Spiel nur dreimal zusammenkommt. Das ist dann einfach zu wenig.“