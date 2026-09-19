Video zeigt neue Abfangdrohne der Ukraine

Rüstungsgeschäft mit US-Regierung

Laut einer Analyse der BBC setzte die russische Armee im August bereits 2800 strahlgetriebene Drohnen im Ukraine-Krieg ein. Am Freitag wurde bekannt, dass die Ukraine mehr als 3,3 Milliarden Euro aus dem Unterstützungskredit der EU erhält, insbesondere für den Kauf von Raketen und Drohnen. Das US-Außenministerium hat ein Rüstungsgeschäft in der Höhe von knapp 2,7 Milliarden US-Dollar mit Kiew genehmigt. Das Paket diene der Weiterentwicklung der Luftabwehr und umfasse die zugehörige Ausrüstung und Dienstleistungen, teilte das Ministerium am Freitag mit. Es gehe um den Kauf verschiedener Raketentypen, von Abschussvorrichtungen und Radarsystemen zur Drohnenabwehr.