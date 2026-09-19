Doppel-Feiertag in Eugendorf, Bürmoos rettete 3:3

Dreimal Rückstand aufgeholt

Gut lachen hatte auch Bürmoos-Coach Valentino Jovic nach dem 3:3 in Bramberg. Vor dem Match beim Dauerrivalen hatte eine Grippewelle das Team lahmgelegt. „Drei haben sogar durchgespielt, die am Donnerstag noch Fieber hatten.“ Weil man dreimal einen Rückstand egalisierte, nahm man nach längerem wieder einen Punkt aus dem Oberpinzgau mit. „Gefühlt ein Sieg“, freute sich der vom Urlaub eben erst zurückgekehrte Obmann Robert Eckschlager daheim mit. „Es ist immer hitzig gegen sie, aber alle sind auf ihre Kosten gekommen“, meinte Bramberg-Obmann Martin Innerhofer. Schwacher Trost: Immerhin konnte man als Erster den Flachgauern Punkte kosten.