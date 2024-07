Roaming-Abkommen mit der Ukraine verlängert

Das teilte die EU-Kommission am Mittwoch mit. So soll Vertriebenen aus der Ukraine günstigerer Kontakt in die Heimat möglich bleiben. Es handelt sich um die fünfte Verlängerung des Abkommens. „Wir können nur hoffen, dass über erschwingliche Telefonanrufe in Verbindung zu bleiben, etwas Trost gebracht hat“, so EU-Wettbewerbskommissarin Margrethe Vestager.