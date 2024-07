Datenkonsum um mehr als zwölf Prozent gestiegen

Weniger investiert

Insgesamt wurden in Österreich laut RTR-Bericht im Vorjahr über 789 Millionen Euro in Vertrieb, Kundenservice und Infrastruktur investiert. Der Großteil davon (778 Millionen Euro) floss in die technische Infrastruktur. Damit wurde um gut acht Prozent weniger als 2022 investiert.