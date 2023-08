Datenkonsum stieg 2022 um mehr als zehn Prozent

Auch die Zahl der möglichen Breitbandanschlüsse steigt. „Mit Ende 4. Quartal 2022 gibt es in Österreich mehr als eine Million Festnetz-Breitbandanschlüsse, die Bandbreiten mit mehr als 100 Mbit/s unterstützen“, führt RTR-Geschäftsführer Klaus Steinmaurer aus. In einem Jahr gab es bei dieser Art von Anschluss demnach einen Zuwachs von 28,4 Prozent. Der Anteil an allen festen Breitbandanschlüssen liegt bei 39,2 Prozent. Anschlüsse mit niedrigerer Bandbreite (unter 100 Mbit/s) nehmen im Gegenzug in der Zahl und in der Bedeutung ab.