Stocker: „Neutralität ist kein Sicherheitskonzept“

Ein Ende der Abhängigkeit

Konkret setzt Wien verstärkt auf Kooperationen mit Indien. Bei einem Treffen mit Premierminister Narendra Modi wurden kürzlich mehrere Abkommen unterzeichnet, darunter auch eine Absichtserklärung im Verteidigungsbereich. Diese reicht von gemeinsamen Trainings bis hin zur Waffenentwicklung und -produktion. Ziel ist es, Abhängigkeiten zu reduzieren - Österreich etwa von den USA, Indien von Russland.