Zwei Salzburger kämpfen um ein Viertelfinalticket

Die höchsten Handball-Liga Österreichs war wohl noch nie so eng wie heuer. Vor dem letzten Spiel im Grunddurchgang trennen den Tabellenersten Vöslau und Schlusslicht Hollabrunn nur zwölf Punkte. Dementsprechend knapp geht es auch im Kampf um die Top acht und den Einzug ins Viertelfinale zu. Mittendrin zwei Salzburger: Samuel Weiser und die Fivers Margareten brauchen Samstag (18.20) gegen Schwaz und Thomas Wagner einen Sieg. Nur der Gewinner dieses Duells löst das Play-off-Ticket. „Es ist auf jeden Fall ein Finalspiel – und das ist immer geil“, betont Weiser.