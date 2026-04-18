Zwei Salzburger kämpfen um ein Viertelfinalticket

Für zwei Salzburger geht es am Samstag in der HLA Meisterliga um Alles oder Nichts. Denn nur der Sieger des Duells Schwaz gegen Fivers löst das Ticket für das Viertelfinale. Samuel Weiser ist bereits heiß auf das Spiel.
Die höchsten Handball-Liga Österreichs war wohl noch nie so eng wie heuer. Vor dem letzten Spiel im Grunddurchgang trennen den Tabellenersten Vöslau und Schlusslicht Hollabrunn nur zwölf Punkte. Dementsprechend knapp geht es auch im Kampf um die Top acht und den Einzug ins Viertelfinale zu. Mittendrin zwei Salzburger: Samuel Weiser und die Fivers Margareten brauchen Samstag (18.20) gegen Schwaz und Thomas Wagner einen Sieg. Nur der Gewinner dieses Duells löst das Play-off-Ticket. „Es ist auf jeden Fall ein Finalspiel – und das ist immer geil“, betont Weiser.
„Du trainierst für solche Spiele“
Der Rückraumspieler weiß um die Bedeutung der Partie. Denn die Fivers haben grundsätzlich immer den Anspruch, unter den besten acht Teams zu stehen. Auch wenn das Team heuer jung und ohne Superstars ist, wäre die Abstiegsrunde eine Enttäuschung. Dennoch kann sich der Salzburger freuen: „Die Halle in Tirol wird richtig voll sein. Das macht richtig Spaß, du trainierst für solche Spiele!“
Durch den Sieg am Mittwoch gegen Krems haben die Wiener das nötige Selbstvertrauen bekommen. Das Wissen, alles in der eigenen Hand zu haben, beflügelt: „Alle sind heiß, wollten einfach dieses Spiel haben.“ Wagner und Schwaz kämpfen aktuell mit ganz anderen Themen: Zwei Niederlagen am Stück und eine mangelnde Torausbeute lassen die Tiroler doch noch zittern.
Deutlich entspannter kann der dritte Salzburger der HLA Meisterliga in die letzte Runde gehen: Jan Kroiss und die BT Füchse stehen fix im Viertelfinale. Gegen Hard geht es nur noch um die Endplatzierung.
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