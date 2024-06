Soll man Kindern Respekt vor Autoritäten lehren?

Als ich ein Kind war, gab es in meinem kleinen Bergdorf (und weiter reichte mein Horizont als Kind nicht) zwei unantastbare Autoritäten: den Pfarrer und den Volksschullehrer. Die Nennung in dieser Reihenfolge geschieht mit Absicht, da in einem Streitfall beider in den Augen der Bevölkerung stets der Pfarrer recht hatte, weil er mit göttlicher, nicht irdischer Autorität ausgestattet war. Nun war unser Volksschullehrer ein Engel von einem Menschen, der Pfarrer jedoch ein Teufel.