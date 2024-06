KI-Forscher wollen vor Risiken warnen dürfen

Denn dieser sei vor allem auf illegale Aktivitäten von Firmen ausgerichtet – aber bei Künstlicher Intelligenz gebe es in vielen Fällen noch keine rechtlichen Vorgaben. „Einige von uns fürchten zu Recht Vergeltungsmaßnahmen, da es bereits solche Fälle in der Branche gab“, hieß es in dem Brief.