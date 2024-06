Künstliche Intelligenz: Sind wir Herr oder Sklave?

Die extremen Fortschritte in Sachen Künstlicher Intelligenz haben einen beispiellosen Boom ausgelöst, nichts scheint mehr unmöglich zu sein. Wir können mit KI Unterhaltungen führen, sie kann reagieren und selbstständig handeln. KI wird in der Medizin, etwa für Diagnosen, bereits erfolgreich angewendet. Und ja, manche behaupten, dass bestimmte KI-Programme bereits so weit entwickelt sind, dass sie mit menschlichem Denken gleichgesetzt werden können. Doch gleichzeitig sind die Risiken nicht zu unterschätzen, Fehlentwicklungen könnten verheerende Auswirkungen haben.