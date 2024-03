Das „grünste“ Auto fährt nicht komplett elektrisch

Zu diesem Ergebnis kommt zumindest das American Council for an Energy-Efficient Economy (ACEEE), eine gemeinnützige Forschungsorganisation, die Strategien zur Reduzierung der Energieverschwendung und zur Bekämpfung des Klimawandels entwickelt, in seinem „GreenerCars“-Report. Das jährliche Ranking basiert auf einer Lebenszyklusbewertung der Treibhausgas- und Schadstoffemissionen, die bei der Herstellung, Nutzung und Entsorgung eines jeden Fahrzeugs entstehen.