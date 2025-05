Rückkehr der Wölfe: Auf der Jagd nach Wild im Wald

Wolf traf in Müllendorf auf Jäger

Zuletzt wurde ein Wolf am vergangenen Montag im Bezirk Eisenstadt-Umgebung gesehen. In einem Wald bei Müllendorf stand er plötzlich einem Jäger gegenüber. Für den Profi gab es keine Zweifel: „Das war 100-prozentig ein Wolf!“ In diesem Gebiet sollen ebenfalls Mufflons beheimatet sein.