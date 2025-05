„Werden das Gelernte nie mehr vergessen“

Verbotsgesetz, Sühne und Sicherheit

Ernst Bruckmüller, Professor für Wirtschafts- und Sozialgeschichte, sagt: „Am 8. Mai gab es Besiegte wie die Nazis und Befreite wie Leopold Figl, der im Gefängnis saß. Endlich wurde kapituliert“, sagt der Historiker, geboren im April 1945, also noch im Krieg. Bemerkenswert an diesem Tag sei jedenfalls, dass das Verfassungsgesetz zum Verbot der NSDAP erlassen wurde – das Verbotsgesetz. Tatsächlich erschien am 9. Mai in „Neues Österreich“ (Organ der Demokratischen Einigung) ein Kommentar mit dem Titel „Sühne und Sicherheit“ zum Verfassungsgesetz, „das für die Sicherheit des neu entstandenen Österreich von elementarer Bedeutung ist; außerdem soll es sühnen, was die Naziverbrecher während ihrer siebenjährigen Gewaltherrschaft über unser Land an Unglück und Elend gebracht haben.“