Israels neuer Kurswechsel

Heute sitzt die Siedlerbewegung als mächtig gewordene Lobby in der Regierung und bestimmt in Jerusalem den Kurs. Gaza soll letztlich palästinenserfrei gemacht werden durch „freiwillige Ausreise“ und jüdisch besiedelt werden. Das ist der Weg zu noch mehr Konflikt in den nächsten 20 Jahren, und Israel läuft heute mehr denn je Gefahr, sich verhängnisvoll zu überheben.