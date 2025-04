Leapmotor C10: Souveräner Smart-Porsche aus China

Die elektrische Reichweite gibt der Hersteller mit 424 bzw. 145 Kilometer an, wobei sie sich beim C10 REEV dank 50-Liter-Tank nach WLTP auf 974 Kilometer erweitert. Beim Laden via Kabel sind beide nicht besonders schnell: Der Stromer lädt mit maximal 64 kW von 30 bis 80 Prozent in 30 Minuten, der kleinere Akku füllt sich in 18 Minuten von 30 auf 80 Prozent - immerhin mit 65 kW, was für einen Spritstromer beachtlich ist.