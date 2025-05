Zu Unrecht raus? Arsenal-Coach Arteta „verärgert“

Mikel Arteta (Arsenal-Coach):

„Zunächst einmal herzlichen Glückwunsch an Paris für den Einzug ins Finale. Wenn man sich anschaut, wer in den beiden Spielen der beste Spieler auf dem Platz war, dann war es der Tormann. Er hat den Unterschied ausgemacht. Ich denke, wir waren sehr nah dran, viel näher, als es das Ergebnis aussagt. Wir hätten nach 20 Minuten 3:0 führen können. Ich bin verärgert, weil wir in beiden Spielen über weite Strecken besser waren als Paris. Nach dem, was ich gesehen habe, gab es keine bessere Mannschaft (als Arsenal) in diesem Wettbewerb, aber wir sind raus.“