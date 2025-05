All-Terrain-Reifen: Entsetzen bei den Testern

Viel spricht nicht für Geländereifen

Die schwache Leistung auf Asphalt spricht also eindeutig gegen die Verwendung von All-Terrain-Reifen im Straßenverkehr. Doch wie sieht es abseits befestigter Wege aus? „Das hierzulande häufigste Anwendungsgebiet dürfte im Camping-Bereich liegen – hier kann verbesserte Traktion beim Verlassen einer Wiese sehr hilfreich sein“, räumt Kerbl ein. In diesem Fall – und auch auf Schotter – sind All-Terrain-Modelle sowohl Ganzjahres- als auch Sommerreifen ebenbürtig, teils sogar überlegen, was Traktion und Haltbarkeit betrifft. Wer also tatsächlich öfters längere Touren in entlegene Gebiete mit unbefestigten Straßen plant, sollte allein schon wegen der Pannensicherheit die robusten All-Terrain-Reifen in Betracht ziehen. „Eine gangbare Lösung wäre hier, einen Radsatz mit Ganzjahresreifen und einen mit All Terrain Reifen zur Verfügung zu haben“, so der Experte.