Warum habe ich ein „Loch“ im Bauch?

Viele Kinder fragen irgendwann, was der Nabel eigentlich ist, wenn sie ihn entdecken. In unserer Rubrik „Kinderleicht erklärt“ lesen Mädchen und Buben (natürlich sind auch Erwachsene erlaubt), weshalb der Nabel uns an die Zeit in Mamas Bauch erinnert und wie er entsteht.